Solo qualche mese fa avevamo riportato la notizia della sconcertante separazione tra Jennifer Lopez (51 anni) e Alex Rodriguez (45 ani). Ora, l’ufficialità del nuovo principe azzurro della star mondiale: Ben Affleck (48 anni). Cioè, “nuovo” per modo di dire. I due avevano già vissuto una liaison d’amore dal 2002 al 2004 tuttavia, vicini al matrimonio, avevano deciso di lasciarsi. Adesso si è riaccesa la fiamma. E non ci sarebbe frase più adatta per descrivere il bacio appassionato tra i due durante una romantica cena a Malibu. Il momento è stato prontamente ripreso in esclusiva da Page Six e sta facendo il giro del mondo.

Stando a quanto riportato da People, pare che la mamma di Jennifer Lopez e Ben siano da sempre molto legati: “Era triste quando non riuscivano a sistemare la propria relazione, anni fa. Ora è entusiasta del fatto che siano tornati insieme”. Inoltre: “Jennifer è molto legata a sua madre. È molto importante per lei che la persona con cui sta, vada d’accordo con sua madre”. Non a caso i primi sospetti su un riavvicinamento della coppia erano iniziati proprio dopo alcuni gossip su mamma Guadalupe e Ben, avvistati insieme a Los Angeles. E adesso? Non ci sono più dubbi: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.