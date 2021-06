Un incontro, in mare aperto, che ha dell’incredibile. A circa cinque miglia dalla costa di Pachino, un pescatore si è imbattuto in due cinghiali che nuotavano in direzione di Marzamemi. “Pensavo fossero le pinne di uno squalo, ma quando mi sono avvicinato ho scoperto che erano due cinghiali”. L’uomo ha scortato i due animali fino alla spiaggia di San Lorenzo, dove uno è riuscito a sbarcare, mentre l’altro è disperso in mare.

Video Facebook/Gianluca Passarella