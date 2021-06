È probabile che stamani, 15 giugno, nel reparto marketing della Cola più famosa al mondo ci sia un certo subbuglio. Il motivo? Cristiano Ronaldo. Già, perché il giocatore, che non è esattamente un nome di quarta fila, si è seduto davanti al tipico tavolo allestito per una conferenza (Europei 2021), ha visto due bottiglie della bevanda gassata proprio al centro dell’inquadratura e “tac”, le ha tolte di mezzo. Non solo: ha prontamente recuperato una bottiglietta di acqua e l’ha indicata: “Bevete acqua!“. Cristiano Ronaldo testimonial perfetto contro il consumo di bibite gassate?