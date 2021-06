Ospite de La vita in diretta nella puntata di ieri 14 giugno, Rita Dalla Chiesa ha commentato lo spiacevole episodio che ha visto coinvolto Sangiovanni, vincitore della categoria canto di Amici 20. “È inutile che continuiamo a dire agli imbecilli di comportarsi in modo corretto, perché tanto non si comporteranno mai in modo corretto, questo vorrei dire a Sangiovanni”, ha affermato l’ex conduttrice di Forum.

Cos’è accaduto? Andiamo con ordine. Il 13 giugno, Sangiovanni aveva raccontato tramite Instagram di essere stato insultato per strada “perché vestito di fucsia”. Sì, avete capito bene. Lui poi aveva spiegato: “Non lo dico perché ci sto male, non mi toccano minimante. Ma volevo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale, forse non solo in Italia”. E poi aveva concluso: “Non siamo liberi di essere come vogliamo. Non siamo liberi di amare chi ci pare, senza essere giudicati”.

“È giusto denunciare, perché se soltanto una o due persone hanno capito l’importanza di usare le parole e di rispettare gli altri, facciamo un passo avanti”, ha commentato Stefania Orlando, anche lei ospite di Alberto Matano. “Non devi essere un artista per vestirti come vuoi. Chiunque può farlo. Questi si chiamano pregiudizi”, ha concluso l’ex gieffina rispondendo a Monica Marangoni che poco prima aveva detto: “Sono artisti, fa parte anche del loro essere artisti. L’importante è che non sia oscurato il talento, ovviamente ognuno può vestirsi come vuole”. “La denuncia può servire a far capire, magari ai coetanei, che le parole possono ferire anche mortalmente”, ha detto invece il conduttore. “I coetanei lo sanno benissimo”, ha chiosato Rita Dalla Chiesa.