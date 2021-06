“Si mutua anche quello che hanno fatto degli Stati che sono avanti a noi con la vaccinazione. Il non utilizzo di AstraZeneca nei soggetti più giovani è avvenuto ancor prima nel Regno Unito. C’è tanta polemica ora per lo switch verso altre classi di vaccini per la seconda dose, ma è una cosa che viene già fatta in diversi Paesi del mondo, in Canada, in Germania, ci sono studi iniziali che dicono che è sicuro e non vi sono rischi, uno studio inglese parla di un modesto incremento di reazioni avverse minori, come mal di testa o febbricola. È sicuro e non solo, lo switch sembrerebbe dare una risposta immunitaria migliore”. Lo ha detto a Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Timeline’.

Video Sky Tg24