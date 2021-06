Un’intervista toccante e ricca di racconti, anche intimi. Sandra Milo si è raccontata a Serena Bortone durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. L’attrice, accompagnata dal figlio Ciro, prima ricorda il celebre scherzo che le fecero nel 1990 in diretta tv, annunciandole (per finta) che il figlio era ricoverato all’ospedale. Un episodio sul quale Milo provò a investigare, scoprendo che la telefonata veniva da un ufficio di Roma: “Ma visto che non era successo nulla ho lasciato correre”.

Gran parte dell’intervista verte proprio sui figli dell’attrice, Deborah, Ciro e Azzurra. E la parte toccante arriva proprio parlando di uno di loro, l’ultima, Azzurra. “Nacque di 7 mesi piccolissima e poi è morta. La chiusero in una coperta di lana, ma poi venne una suora che prese la bambina, mi disse che se la strinse a cuore, le fece pratiche di rianimazione pregando e la bambina fece un respiro”. La lotta di Azzurra “tra la vita e la morte” durò tre mesi. “E alla fine ce l’ha fatta, è stato decretato come un miracolo”, spiega ancora l’attrice.

Sandra Milo, quindi, racconta di un incidente, stavolta vero, avuto dal figlio. Ciro De Lollis cadde con la moto, sbatté la testa e gli si staccò una parte di cuoio capelluto, ma non volle andare in ospedale. “Non ce l’ho portato, l’ho tenuto a casa e l’ho monitorato. Però gli ho preso quei capelli e glieli ho riattaccati”.