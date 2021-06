La famiglia della Juventus Woman si allarga. È nata la figlia dell’attaccante svedese, Lina Hurtig, e della moglie, l’ex calciatrice Lisa Lantz in Hurtig. L’arrivo della piccola, nata da fecondazione eterologa, era stato annunciato con un video pochi mesi fa.

La notizia del fiocco rosa è stata data direttamente dall’account ufficiale del club femminile, con una bellissima foto pubblicata su Twitter: “Congratulazioni a Lina e Lisa Hurtig per la nascita della loro figlia”.

Congratulations to Lina and Lisa Hurtig on the birth of their daughter ???? pic.twitter.com/UYWOBQEbKE

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 10, 2021