Doveva essere una normale live su Twitch quella di Andrea Hakimi, conosciuto sul web come Homyatol e si è trasformata in un tassello fondamentale per i giornalisti di Chi l’ha visto, che stanno cercando una giovane donna scomparsa più di un anno fa. Cos’è accaduto? Come riportato da Fanpage, durante la diretta del 7 giugno, Homyatol ha deciso di guardare con i propri follower un video girato dagli amici Ale Della Giusta e Anima, all’interno di un manicomio abbandonato. I ragazzi si sono accorti che dentro l’edificio abitava una persona. Così hanno iniziato a porle qualche domanda.

Durante la proiezione del video, alcuni utenti hanno notato la somiglianza con la ragazza ricercata dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. A quel punto Homyatol ha verificato in diretta sul sito di Chi l’ha visto se ci fosse una connessione. Una volta capito che si trattava di lei, il giovane youtuber ha immediatamente avvertito l’autore del video che ha poi contattato le forze dell’ordine. Al momento non è chiaro come sia evoluta la storia, anche perché il video è stato girato mesi fa. Quello che si sa è che ora le autorità competenti stanno indagando.