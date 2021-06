A due mesi dalla morte del Principe Filippo, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno (il 10 giugno), la Regina Elisabetta lo ha celebrato in un modo molto speciale. Sebbene lui non amasse i festeggiamenti (“riluttante e ingrugnito è dir poco“), la Regina non si è potuta esimere dal ricordarlo. Come? Con una preziosa rosa dal nome “Duke of Edinburgh Rose”, allevata da Harkness Roses e donata dalla Royal Horticultural Society (di cui la Regina è patrona) e piantata proprio sotto gli appartamenti privati dove Queen Elizabeth amava passeggiare insieme al marito.

Tra l’altro il fiore, una rosa ad arbusto che raggiungerà un’altezza di circa 70 centimetri, ha anche un fine sociale: per ogni piantina venduta, una parte verrà utilizzata per il DofE, il programma di premi per i giovani fondato nel Regno Unito nel 1956 dal duca di Edimburgo, che da allora si è esteso a 144 nazioni.

