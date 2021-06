Tra le 11 e le 13 di giovedì 10 giugno occhi puntati verso il cielo, in direzione del sole, per l’eclissi anulare. La Luna coprirà il sole, lasciando libero solo un anello luminoso, il cosiddetto anello di fuoco, Un evento attesissimo che sarà visibile anche in Italia ma solo al Nord: in particolare, l’Unione Astrofili Italiani fa sapere che la fase parziale sarà visibile in Italia a nord della latitudine 42.4°N sulla costa tirrenica e della latitudine 43.2°N sulla costa adriatica. Nel dettaglio, a Milano il fenomeno astronomico sarà osservabile dalle 11.35 alle 13.04, a Venezia dalle 11.48 alle 13.05 e a Firenze dalle 11.52 alle 12.49. Occhi quindi al cielo – con gli strumenti dotati di opportuni filtri – per non perdere un evento astronomico molto suggestivo che capita assai di rado.