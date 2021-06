Sono diventate virali nelle ultime ore sui social alcune foto di Damian Hurley, 19 anni, figlio di un’icona degli anni 90: Liz Hurley (e di Steve Bing, suicidatosi all’età di 55 anni). Perché tutti stanno parlando di Damian? Per la sua bellezza, in primis, e poi per il suo taglio di capelli. Lunghi e fluenti, gli accarezzano le spalle e questo look sembra fare centro. Non a caso ha conquistato i social: “Sei STUPENDO!“, gli scrivono nei commenti ai suoi post. E anche la mamma è molto orgogliosa, come si evince dai cuori e le fiamme che ha utilizzato per commentare il suo ultimo post su Instagram.

Nonostante la giovane età, Damian lavora già assiduamente nel mondo della moda e della recitazione e conquista tutti con la sua bellezza arrivando a posare sui set insieme a star del calibro di Irina Shayk, ma d’altronde “Quei geni di cui sei fatto sono incredibilmente belli”, ha commentato qualcuno. Impressionante anche la somiglianza con Liz: occhi azzurri e bocca carnosa. Damian ha davanti a sé un futuro da scrivere nel mondo dello spettacolo.