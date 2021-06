Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne? Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, sembra proprio di sì. Negli ultimi mesi la storica opinionista del “talk dei sentimenti” di Maria De Filippi è stata spesso assente, ma il motivo era poi stato svelato. Ora emergono nuovi dettagli e un retroscena inaspettato: Tina Cipollari abbandona il programma per amore.

Secondo il noto settimanale, l’opinionista lascerebbe il lavoro per trasferirsi con il compagno Vincenzo (Ferrara, noto ristoratore) a Firenze. Al momento sono solo indiscrezioni, anche perché durante i saluti dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 28 maggio, Tina ha ringraziato tutti i protagonisti, i cameramen e la padrona di casa: “Ti ringrazio Maria per avermi dato anche quest’anno questa opportunità“. E proprio alla fine ha dichiarato: “Ci vediamo a settembre”. La rivedremo? Noi scommettiamo di sì.