La coppia che non ti aspetti: Laura Pausini e Ghali. Lei reduce dal successo del brano Io sì (Seen) con cui ha vinto il Golden Globe nella categoria Migliore canzone originale. Lui torna dopo una piccola pausa. E sembra che saranno insieme in una canzone. Sarà cosi? A lanciare l’indiscrezione è stato il blog Tutto è musica, il quale ha riportato tre indizi in particolare. Il primo è la foto che Ghali ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: si trova di fronte all’hotel Hassler di Roma con in mano un mazzo di fiori. E un mazzo molto simile è stato pubblicato anche da Laura Pausini in una Instagram story e la didascalia recita “Good Times”, titolo del celebre pezzo del rapper milanese. Ultimo, ma non per importanza, lo scatto pubblicato su Instagram da Ghali in cui si trova in uno studio a registrare e nel vetro, riflesso, sembra esserci Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini. Neanche a dirlo, i fan sono impazziti. Solo coincidenze o… gatta ci cova?