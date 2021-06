Eva Giusti è una influencer. Ma anche una scrittrice con il suo blog ilfruttodellapassione.com e un libro omonimo uscito per Rizzoli. Nata in Italia, vive in Brasile dal 2010. È mamma di Noah Enzo, adottato nel 2012 e di Nina Flor, nata con la procreazione assistita. La nascita dell’amata figlia e, insieme, la scoperta più brutta: un tumore al cervello. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, Eva ha raccontato la sua storia: “Prima scoprire la diagnosi di infertilità, frequentavamo una casa famiglia e ci siamo lanciati nell’avventura dell’adozione, con Noah Enzo. Una grandissima felicità perché quando la natura sembra mettersi contro, la gioia di accogliere un bambino a casa è grande. Poi abbiamo provato con la procreazione assistita, un percorso complicato, fatto di iniezioni e farmici. Abbiamo fatto dei tentativi, il primo è finito con un aborto e poi è nata la seconda figlia, Nina Flor. Ho raccontato tutto sul mio blog e su Instagram”. Eva ha raccontato che c’è stato molto scambio con i suoi follower che avevano avuto esperienze simili o volevano informazioni. “Poi – ha continuato – arriva un brutto colpo, nell’ultimo mese di gravidanza mi hanno asportato un neo e hanno scoperto che era un melanoma modulare, per cui mi sono dovuta sottoporre a un’operazione. Sembrava tutto risolto perché i linfonodi erano risultati puliti, anche nei controlli successivi, ma nel 2018 ho però scoperto che il melanoma attraverso il sangue era arrivato alla testa”. E a quel punto? Mai mollare: “All’inizio ho provato rabbia, terrore, però sono emozioni che non vanno evitate, ma accolte e attraversate perché devono essere una spinta ad andare oltre. Aver affrontato a ogni diagnosi la paura immediatamente mi ha permesso di trovare la spinta per andare avanti con positività”.