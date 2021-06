Bono Vox, il leader degli U2, è stato avvistato e riconosciuto all’Isola d’Elba, a Marciana Marina, in provincia di Livorno. Arrivato in yacht, l’artista irlandese si è concesso una passeggiata serale sul lungomare dell’isola toscana, in compagnia di due persone ed è stato riconosciuto dalle persone in strada che lo hanno applaudito. Come mostra un video postato da una residente su Instagram, ha sorriso e contraccambiato l’applauso ai presenti.

Con lui, secondo alcuni media, anche il chitarrista degli U2, The Edge, David Evans, proprietario dello yacht.