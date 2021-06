Diversi siti di grandi media internazionali, tra i quali Bbc e Cnn, New York Times, Le Monde, Guardian, Bloomberg news e Financial Times oltre a Il Corriere della Sera sono rimasti off line per circa un’ora. Fuori uso anche le piattaforme Vimeo, Reddit e Twitch e intoppi si sono verificando anche al sito internet ufficiale del governo britannico.

A monte dell’ “oscuramento” dei siti c’è un problema a Fastly, fornitore statunitense di servizi cloud e non un attacco informatico come si era inizialmente sospettato. Qualcosa di simile si era verificato nel novembre 2020 ad Amazon Web Services, a sua volta fornitore di servizi di cloud computing, il cui malfunzionamento aveva provocato la temporanea chiusura di numerosi siti Web.