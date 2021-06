Niccolò Campriani tornerà alle Olimpiadi come allenatore. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha annunciato infatti che due dei tre sportivi rifugiati allenati dal bicampione olimpico in carica nel tiro a segno andranno a Tokyo. Si tratta di Mahdi Yovari, che gareggerà sotto la bandiera dell’Afghanistan, e di Luna Solomon che sarà invece tra i 29 Atleti Olimpici Rifugiati che sfileranno dopo la Grecia alla cerimonia di apertura. A essere accreditato come loro allenatore sarà Campriani stesso: “Non avrei mai pensato di vivere una delle giornate di sport più belle della mia carriera dopo il mio ritiro”, racconta il campione olimpico a ilfattoquotidiano.it, che un anno fa aveva raccontato il suo progetto.

Il racconto – Gli atleti collegati su Zoom, una breve inquadratura del presidente del Cio Bach e poi nessun’altra immagine: il live streaming non funziona. Forse a causa del malfunzionamento di alcuni siti in tutto il mondo. Così Campriani diventa anche il telecronista dell’evento che non è visibile al di fuori dello studio televisivo. E annuncia in diretta a ilfattoquotidiano.it quali atleti faranno parte del team di rifugiati. Nonostante il rimpianto iniziale (“Tutto questo lavoro e non possiamo farlo vedere live”), arrivano le gioie: Luna Solomon e Mahdi Yovari parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima nella squadra di rifugiati, il secondo nell’Afghanistan.

Another productive day at the @DSB_de with #MakeaMark, our #refugee #athletes and the @olympicchannel who are????️our journey.

It’s our last training camp before #Tokyo2020, and I can see just how much they’ve all grown over the past 2 years. Their strength inspires me every day! pic.twitter.com/1UslY2HENQ

— Niccolo Campriani (@campriani) April 17, 2021