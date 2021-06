Si firma l'”Inesistente”. Ma esiste eccome, persino su Instagram. È Adriano Celentano che usa il social per esprimere le proprie opinioni su personaggi o fatti di attualità. “Cara Lucia, non mi sei piaciuta ieri con Michele Santoro. Forse i temi nei quali ti aveva coinvolta non ti andavano a genio? Come la mancanza di DIBATTITO, la VERITA’ e la DEMOCRAZIA… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti“. Il riferimento è a Lucia Annunziata che nell’ultima puntata di Mezz’ora in più, in onda su RaiTre, ha intervistato Michele Santoro. “A tal punto da ZITTIRLO bruscamente (e direi maleducatamente) con l’ipocrita frase “conosci i tempi televisivi, lo avresti fatto anche tu“. Mentre invece…”. Il Molleggiato chiude chiedendosi se la trasmissione della giornalista sia “televisiva” e facendole diverse domande. Lei risponderà al post?

