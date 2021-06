La notizia della morte di Michele Merlo ha sconvolto l’Italia intera. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi è morto a 28 anni nella serata di ieri 6 giugno, stroncato da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Dopo giorni drammatici di apprensione, non ce l’ha fatta. Attorno a lui un fiume di messaggi di cordoglio e dolore dei fan ma anche di alcuni volti noti. Tra questi Ermal Meta, che su Twitter ha scritto: “Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo”, accompagnato da un cuore. E poi Francesco Facchinetti: “Vivere la città come se fosse sempre l’ultimo giorno… ciao Michele”. Ma anche Aka7even: “Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere Mi Manchi, ed io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci”.

Un lungo e toccante messaggio accompagna alcuni scatti di Mike Bird (questo il nome con cui era conosciuto all’interno del talent di Canale 5) con Andreas Muller, ex vincitore di Amici 16, edizione a cui prese parte anche Mike, nella squadra bianca. “In questi giorni cercavo in tutti i modi di ignorare la notizia. Non perché me ne fregassi, anzi, ma perché non volevo crederci, avevo anche pensato ora piuttosto scrivo, chiamo…”, ha esordito su Instagram il ballerino. Poi: “Aprivo il telefono e rimanevo a pensare per periodi lunghi a quei momenti del nostro percorso ad Amici, ragazzi forti, ambiziosi e pieni di sogni. Poi la giornata riprendeva e allora andavo avanti come se nulla fosse con gli impegni giornalieri e lo svago. Poi riprendevo ancora il telefono in mano e mi rifermavo di nuovo a pensare a quante volte ci siamo scontrati ma anche divertiti. Vedere le tue foto ovunque in questi giorni ha riportato in me tanti ricordi, mi sembra ieri che passavamo le notti in hotel… a litigare per cazzate. Per fortuna costudisco ricordi anche molto belli. Eravamo rimasti con: ‘Ci vediamo presto a Roma o a Milano’. Io credo che di fronte a tutto questo la vita sia un merda”. Infine ha concluso: “Oggi non riesco a trovare un lieto fine, un messaggio positivo o ad augurarti buon viaggio. Non volevo proprio scrivere nulla perché non è facile… Tanta forza per la famiglia. Ti abbraccio Mike ovunque tu sia.”

Anche Briga e Shade si sono uniti ai tanti messaggi di dolore, scrivendo rispettivamente: “Che la Terra ti sia lieve. Che dolore” e “Un abbraccio a tutta la famiglia e agli amici di Michele Merlo. Che dolore immenso”.

