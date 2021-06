“Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera, era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen“. Lo scrive Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese che è l’attuale compagno della showgirl argentina e papà della loro bimba in arrivo. Al settimanale DiPiù, Chiara ha raccontato di aver lasciato Spinalbese: “L’ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen”. Ma quando c’è stata la telefonata? Ebbene, proprio quando Chiara ha parlato della fine della storia con Antonino: “Belen mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’. A quel punto non ci siamo più sentiti”.