Compleanno ‘amaro’ per Emily Ratajkowski, la supermodella e attrice sposata dal 2018 con l’attore Sebastian Bear-McClard, con il quale ha avuto un figlio 4 mesi fa, Sylvester Apollo. In uno scatto pubblicato su Instagram nella giornata di ieri 6 giugno e con la didascalia: “Il compleanno migliore di sempre, in vacanza con un partner da sogno”, Emily tiene il piccolo in braccio. Tra i 26,7 milioni di follower, in tanti le hanno fatto notare che “non si tiene così in braccio un bambino“. E ancora: “Sembra totalmente disinteressata al benessere del bambino, è solo un accessorio da abbinare al suo bikini (nello scatto sia lei che il figlio indossano costumi da bagno della sua linea Inamorata, ndr)” oppure: “Come lo tieni? Non sei un esempio per chi ti segue”, ha scritto Piers Morgan, noto giornalista britannico. Pare che le critiche siano state talmente numerose da costringere la modella a bloccare i commenti. Eppure non tutti la pensano così, dato che in meno di 24h il post ha ricevuto più di 1.8 milioni di like. Tra questi, c’è anche quello di Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)