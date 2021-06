“Le abbiamo scritto, è incredibile“. Così i Maneskin a proposito della super Miley Cyrus che li segue su Instagram. E ora ecco che lei risponde. Come? Ripostando una story della band e commentando “i miei amici”. Insomma, la band ‘sbanca’. Tra polemiche zittite e cambiamenti nel management, la loro fama arriva ovunque. Chissà se ci sarà modo anche di cantare con Miley, come Damiano desiderava. Intanto il loro brano I wanna be your slave è entrato al 24esimo posto della top chart inglese.