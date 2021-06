“Viva il centrodestra unito, ma un“. La ministra per gli Affari regionaliribadisce il suo no alla proposta del segretario della Lega, di dare vita a una federazione tra i due partiti con tanto di unificazione dei gruppi parlamentari . Una proposta che sembra aver convintoma non il suo partito. A cominciare dalle ministre Marae Gelmini. A, quest’ultima ha rivendicato invece “il ruolo centrale e imprescindibile di Forza Italia, che insieme a Lega e Fratelli d’Italia disegna un centrodestra ampio che si candida a vincere le prossime elezioni”. Gli ultimi sondaggi confermano l’emorragia di consenso e presto i conti andranno rifatti alla luce della nascita della nuova formazione di, Coraggio Italia, che altrettanto prontamente ha respinto l’idea di Salvini. Il 6% attribuito a Forza Italia dalle rilevazioni non andrà in dote alla Lega, almeno per ora: “Il nostro ruolo di moderati, riformisti ed europeisti va accentuato,“. Nessun commento, invece, sull’ipotesi di una corsa al Quirinale per Berlusconi: “È ancora presto per parlare di queste cose, c’è ancora il presidente Mattarella”, ha glissato Gelmini.