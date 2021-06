“Ho qualche difficoltà a parlare oggi, ma volevo essere qua. Ho avuto una settimana molto difficile, sono stata operata due volte ai denti”. Mara Venier ha esordito così in apertura nella puntata odierna di Domenica In, scusandosi con il pubblico per le sue condizioni di salute non ottimali. “Lunedì sono stata sottoposta ad un lungo intervento da un dentista qui a Roma ma nei giorni successivi qualcosa non è andata bene – ha spiegato quindi la conduttrice -. Sono dovuta andare dal professore Valentino Valentini, maxillofacciale del policlinico Umberto I, che mi ha operata venerdì per cercare di risolvere il problema. Non so quanto tempo ci vorrà. Sono stata ricoverata a Villa Margherita. per cercare di risolvere qualche problema. Per me era importante essere qui oggi e superare un piccolo trauma che ho subito“.

E poi, ancora, ha ricordato come per un’incredibile coincidenza del destino questi suoi problemi di salute si verifichino sempre a giugno: l’anno scorso, infatti, si era rotta un piede in un incedente domestico ed era andata in onda con le stampelle e la gamba ingessata. Con il volto tirato per la stanchezza e lo stress, Mara Venier ha poi sfoderato il suo immancabile sorriso e salutato il primo ospite della puntata, Pierpaolo Sileri. Poco dopo però, nel corso della trasmissione, è tornata sull’argomento con Alessandro Sallusti, ex direttore del Giornale ora alla guida di Libero: “Qualcuno sta cercando di farmi fuori“, ha scherzato la conduttrice alludendo a quanto successole nei giorni scorsi.