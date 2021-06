Diletta Leotta a cuore aperto a Venus Club. La conduttrice volto di Dazn è stata ospite di Lorella Boccia nel suo show in onda in seconda serata su Italia 1 e nel corso della chiacchierata ha ricordato uno spiacevole episodio avvenuto nel 2019 che l’ha toccata nel profondo. “Mi trovavo a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona – ha iniziato a raccontare Diletta Leotta -, e c’è stato un coro da parte di pochissimi tifosi che hanno detto delle cose molto poco carine, che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire. Ho reagito sempre con il sorriso, ma in maniera molto ferma e dura perché sono contro ogni tipo di violenza: che sia razziale, che sia sessismo, che sia contro una donna, che sia contro chiunque”. La conduttrice, si rivolse infatti al gruppo di tifosi che aveva intonato il coro nei suoi confronti mostrando loro il pollice rivolto verso il basso e poi proseguì a fare il suo lavoro senza prestare loro ulteriore attenzione. Il tema degli insulti sessisti rivolti alle donne è stato a lungo dibattuto nel corso della puntata, in cui si è parlato anche del fenomeno del catcalling.