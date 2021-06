“Mio padre è un sopravvissuto“. Esordisce così Madonna in un post pubblicato su Instagram in occasione del novantesimo compleanno del padre Silvio Anthony Ciccone, soprannominato “Tony”. La popstar ha voluto rendergli omaggio pubblicamente, squarciando per un attimo il velo della diva per ripercorrere pubblicamente le sue origini italiane, abruzzesi per la precisione. “Mio padre è cresciuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e ha affrontato diversi traumi, ma ha sempre lavorato duramente per guadagnarsi tutto ciò che ha avuto”, ha scritto Madonna pubblicando un video in bianco e nero della giornata di festa trascorsa insieme a lui. “Mi ha insegnato l’importanza del duro lavoro e l’importanza di trovare la propria strada nella vita. Ti ringrazio ancora. E’ stato così speciale aver potuto trascorrere il tuo novantesimo compleanno insieme e con i miei figli nel tuo vigneto”, ha concluso.

