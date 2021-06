“Abbiamo un ‘ragazzo vaccinato’ d’eccezione in Toscana, alla casa della salute di Camucia a Cortona. Grande Lorenzo Jovanotti Cherubini“. Lo ha scritto ieri 2 giugno sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, riprendendo un post del cantante originario di Cortona (Arezzo) in cui è ritratto in un ambulatorio medico mentre si sottopone al vaccino anti-Covid.

Poco prima, infatti, Jovanotti aveva pubblicato lo scatto su Facebook con la didascalia: “Sono un ragazzo vaccinato“. La scena è stata ripresa anche su Instagram dalla moglie Francesca, la quale ha commentato: “Adulto e vaccinato”. Il post di Jovanotti, che in meno di 24 ore ha superato 160mila like, ha innescato una polemica. Tra i tanti commenti di supporto e congratulazioni, c’è anche qualcuno che si è detto deluso: “Anche tu? E no! Che delusione” oppure: “Perchè non sponsorizzi le cure domiciliari invece ??? Ero una tua grandissima fan, sei uguale a tutti gli altri che fanno parte di un sistema…selfie selfie selfie”. “Pecore allo sbaraglio”, ha commentato un’altra utente. E qualcuno le ha risposto: “Smettetela di insultare chi ripone le proprie speranze nel vaccino! Basta!”.