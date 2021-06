È rinato l’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. “Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme”, hanno raccontato gli amici della coppia al settimanale People. “Stanno lavorando insieme per portare avanti la loro relazione“, hanno detto, assicurando che quello tra la popstar e il divo di Hollywood non è un ritorno di fiamma passeggero. I due sono stati. una delle copie più amate del jet set nei primi anni Duemila, quando entrambi erano all’apice delle rispettive carriere, ma poi tra loro era finita e avevano preso due strade diverse. Da qualche mese però, si sono fatti più insistenti i rumors sul loro riavvicinamento, fino a queste dichiarazioni dei loro amici che concordano nell’asserire che “non è una storia passeggera. Prendono tutto seriamente e vogliono che duri“.

Non solo. Un’altra fonte Una fonte vicina a JLo ha raccontato come la cantante abbia approfittato del fatto che si trovava a Los Angeles per motivi di lavoro per trascorrere del tempo con Affleck: i due avrebbero addirittura preso in affitto insieme una villa. “Si tenevano per mano, si abbracciavano e baciavano. Non stanno certo nascondendo il fatto che sono una coppia”. Non resta quindi che attendere sviluppi anche se, visti i precedenti della Lopez in stile Julia Roberts in “Se scappi ti sposo“, ci sarebbe da preoccuparsi se dovesse arrivare una proposta di matrimonio.