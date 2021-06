Matteo Salvini visto da Radio Maria. Il leader della Lega evoca l’emittente radiofonica cattolica e don Livio Fanzaga risponde con piacere. Era stato l’ex ministro dell’interno ad affermare: “Per far conoscere i referendum sulla giustizia mi appoggerò a Radio Radicale ma anche a Radio Maria”. Ecco allora che dal Corriere della Sera, via mail, il direttore dell’emittente mariana, padre Livio Fanzaga, risponde ad alcune considerazione su Salvini. “Di questo referendum non so nulla. Non ho competenze particolari per parlarne”. Ma è sulla fede ritrovata dal leader della Lega che Fanzaga parla con più cognizione di causa: “Tempo fa ho letto che ha ritrovato la fede, anche grazie alla Madonna di Medjugorie. Ovviamente questo mi ha interessato al di là della politica (…) Gli faccio avere ogni mese, come ad altre personalità, i Messaggi della Regina della Pace”. Insomma, tra il celebre don Livio e Salvini, nonostante l’ancora mancato incontro fisico, sembra esserci intesa, soprattutto sul fatto che “non nasconda la sua fede e la sua devozione mariana, come invece non di rado succede nel mondo della politica”. Ad ogni modo dalla politica, e dai referendum don Livio fa non uno ma dieci passi indietro ricordando però che “il prossimo futuro sarà radicalmente diverso da quello che le élite mondiali immaginano e progettano”.