Scaramucce tra i ministeri e tra Governo e Regioni sul limite di commensali in zona bianca. Nella giornata – il 1° di giugno – in cui in tutto il Paese hanno riaperto bar e ristoranti al chiuso, sia a pranzo che al cena, il dicastero della Salute guidato da Roberto Speranza ha precisato che anche in assenza di altre restrizioni non è permesso sedersi in più di quattro allo stesso tavolo, eccezion fatta per i conviventi. Ancora niente tavolate, dunque, nonostante l’interpretazione contraria fatta passare dalla Conferenza delle Regioni nei giorni scorsi. Rumoreggiano le associazioni di categoria: “Passano i mesi, ma non la confusione successiva a ogni provvedimento. È inaccettabile – scrive la Fipe-Confcommercio – che non ci sia ancora una linea chiara sul numero dei commensali. Da giorni si susseguono interpretazioni mai smentite salvo ricevere ora un’interpretazione del ministero della Salute giuridicamente incomprensibile“. Mentre Coldiretti mette in guardia dal rischio di far saltare tavolate estive, cene di fine anno scolastico e pranzi aziendali, ricordando l'”ulteriore danno per un settore che ha già perso 41 miliardi” nell’anno del Covid.

Contro la permanenza del limite si schiera però anche un altro ministro, la titolare degli Affari regionali Mariastella Gelmini, che in serata ha fatto sapere di aver sentito il presidente della Conferenza delle Regioni – il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – “per risolvere positivamente e superare l’interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti”. Secondo gli uffici legislativi del ministero, infatti, in base all’articolo 27 del Dpcm 2 marzo 2021 la regola si applica solo in zona gialla, mentre in zona bianca dovrebbe intendersi superata. “Sono in corso approfondimenti”, conclude lo staff della Gelmini.