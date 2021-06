Non manca poi così tanto alla prossima stagione televisiva, anzi è già tutto in fase di preparazione. Dopo la notizia clamorosa del nuovo conduttore, sembra che la produzione di X Factor voglia dare una certa continuità al programma. Sui canali social ufficiali del programma ecco la giuria dell’edizione 2021 del talent di Sky, formata ancora una volta da: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Nel video i 4 giudici hanno introdotto alcune importanti novità: cancellate le categorie Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi: “Via etichette di genere, età e formazione“, ha affermato Manuel Agnelli. “Dimenticate le categorie”, ha detto invece Mika. Ma già si è alzata la prima polemica: “Come compiere una vaccata togliendo una distinzione del programma per accontentare una casta ‘politicamente corretta’. Bah.”, ha scritto qualcuno.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, la novità più bella dovrebbe riguardare il pubblico, pronto a tornare in maniera più ampia a partecipare allo show. Tuttavia sembra che anche quest’anno le prime puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate come lo scorso anno a Cinecittà, nel grande Teatro 5. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno quando, si spera, le misure anti Covid saranno allentate.