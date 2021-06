“Continua il tentativo di silenziare l’opposizione. Da mesi, esponenti del governo si alternano senza contraddittorio tra gli ospiti di “Domenica In”, ma quando si tratta di dare spazio all’opposizione rispondono che non invitano politici. Benvenuti in Corea del Nord“. Questo il tweet di Giorgia Meloni apertamente diretto alla trasmissione guidata da Mara Venier la domenica pomeriggio su RaiUno. L’attacco colpisce anche la rete che ospita il programma, mentre in Rai si è in odore di cambio di vertici. Che linea sceglierà Mara Venier? Risponderà alla leader di Fratelli d’Italia?

