Lo avevamo preannunciato qualche giorno fa ma ora è ufficiale: Ludovico Tersigni, nipote di Zoro, sarà il nuovo conduttore di XFactor, lo show di Sky atteso a settembre su Sky e NOW. Per annunciarlo, i canali social ufficiali del talent show hanno pubblicato un simpatico video dell’ultimo provino del giovane attore romano, quello in cui appunto scopre di esser stato scelto. In un solo minuto è accaduto di tutto. Il giovane infatti pensava fosse l’ennesimo provino durante il quale simulare uno dei probabili scenari della conduzione, come quello del momento di decretare il vincitore di una sfida.

Quando si è apprestato a leggere la busta con l’ipotetico nome del cantante si è commosso. Nella busta infatti c’era scritto: “Sei il conduttore di XF2021, daje!!!”. “Che faccio mo’? Che devo fa’?“, ha esclamato esterrefatto. E sui social in molti hanno commentato: “Che carino, si è emozionato!”. Qualcuno però, come sempre, ha dovuto fare polemica: “Con la speranza che non ci faccia rimpiangere il Mitico (Alessandro Cattelan, ndr) ma una donna no? Ma tipo perché non la Collu?”