La nota ex pornostar Mia Khalifa ieri 30 maggio ha pubblicato un post ribandendo la propria posizione sul conflitto israelo-palestinese e ha fatto alzare un vero e proprio putiferio. “Il mio vino è più vecchio del tuo ‘stato’ di apartheid“, ha scritto l’attrice libanese-americana su Twitter come didascalia di una foto che la ritrae mentre sorseggia vino francese.

Come riportato anche dal New York Post, Mia in questi giorni ha pubblicato messaggi contri gli israeliani e a favore dei palestinesi, ma lo scatto con la bottiglia datata 1943 e contenente uno champagne prodotto nella Francia occupata dai nazisti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Oh wow, ora prova a bere quel vino a Gaza. Dannazione, prova a fare qualsiasi cosa senza un uomo accanto, a Gaza. Nella migliore delle ipotesi vieni arrestata. Nella peggiore, muori”, le ha scritto qualcuno.

Tuttavia lei sembra andare avanti per la sua strada, forte anche dell’appoggio dei numerosi fan. Inoltre non è la prima volta che l’ex attrice hard si espone su tematiche così importanti. Durante le settimane passate aveva spesso ripubblicato tweet con le terribili immagini dei bambini uccisi nella striscia di Gaza e solo l’anno scorso aveva chiesto invece supporto per il Libano, dopo le tragiche esplosioni a Beirut.