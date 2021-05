Sono diventate virali in queste ore le ultime immagini arrivate alla Nasa dal rover Curiosity in missione su Marte. Scatti spettacolari e misteriosi che hanno aperto il dibattito tra gli scienziati. Il motivo? Mostrano il cielo sopra al Pianeta Rosso ricoperto di nuvole. Un fenomeno insolito, dal momento che, stando agli studi attuali, si sapeva che le giornate nuvolose sono molto rare su Marte e che, oltretutto ,le nuvole tendono ad accumularsi solo intorno all’equatore a causa dell’atmosfera estremamente rarefatta che c’è sul pianeta.

Da gennaio ad oggi però, il robot Curiosity ha immortalato numerose giornate con nuvoloni gonfi di cristalli di ghiaccio, che in alcuni casi – soprattutto al tramonto – si tingevano di colore creando effetti spettacolari. Non solo, queste si trovavano anche ad una quota più alta rispetto al solito: la Nasa ipotizza che si tratti di anidride carbonica ghiacciata, che non è altro se non quello che noi comunemente definiamo “ghiaccio secco”. Sono in corso però ulteriori studi per capire l’esatta composizione di queste nuvole e spiegare appieno il fenomeno. Intanto, quel che è certo è che anche nell’Universo alcune dinamiche climatiche si stanno modificando e gli scienziati sono in fermento per capire cosa, come e perché stia scucendo.

Sometimes you just need to stop and watch the clouds roll by… on Mars.

Cloudy days are rare here because the atmosphere is so thin and dry, but I’ve been keeping my cameras peeled and wanted to share some recent pictures with you. https://t.co/Gtgz9Iu822 (1/4) pic.twitter.com/iJOLmnXMVo

