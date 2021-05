Una volante della polizia che arriva a casa di Harry e Meghan, a Santa Barbara, nel cuore della notte, mandata dall’ambasciata britannica negli Usa che non riesce a rintracciare i Duchi del Sussex. È questo il retroscena inedito legato alla morte del principe Filippo svelato a quasi due mesi di distanza dal sito americano Tmz: ad avvisare la coppia della morte del consorte della regina Elisabetta non sono stati Carlo né William bensì, appunto, la polizia di Los Angeles.

Secondo quanto ricostruisce il ben informato sito di gossip, il Duca di Edimburgo è venuto a mancare all’alba dello scorso 9 aprile, all’età di 99 anni: la Famiglia Reale britannica ha dato la notizia al mondo quando in Europa era quasi mezzogiorno, ma in California era ancora notte fonda. Alcune fonti hanno riferito a Tmz che Buckingham Palace non ha contattato direttamente Harry e Meghan, ma ha delegato il compito all’ambasciata britannica: erano circa le 3 del mattino quando, da Washington, un diplomatico ha chiamato più volte i due Duchi del Sussex, senza mai ricevere risposta.

Non è chiaro se i cellulari dei due fossero spenti o silenziati, ma di sicuro dalla villa non è arrivata nessuna risposta: per questo l’ambasciata ha deciso di rivolgersi alla polizia locale, chiedendo di mandare una pattuglia ad informare Harry e Meghan del lutto, prima che potessero scoprirlo dalla stampa.