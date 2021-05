Sembrava che le polemiche sul caso Aurora Leone si fossero placate almeno a livello mediatico (sul piano legale la partita è appena cominciata). E invece no, tutt’altro. Nella giornata di ieri 30 maggio, il capitano e presidente della Nazionale italiana Cantanti Enrico Ruggeri ha pubblicato un tweet che ha alzato un polverone. “Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo“, ha scritto Ruggeri con un “velato” riferimento ai protagonisti della triste vicenda della Partita del Cuore. Nella foto pubblicata, insieme a lui, tutta la squadra del Sona Calcio, alla quale si è tesserato da pochissimo.

Tra i tanti commenti, non solo quello di Bugo, ma anche quelli di chi invece non la pensa come lui: “Poi gentilmente mi spieghi se in tutto il mondo funziona anche che alle calciatrici convocate, dopo averle allontanate da un tavolo perché donne, venga detto ‘eh il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano a calcio’. Attendo”, ha scritto qualcuno. Oppure: “Se avessimo usato il concetto di ‘funziona così’ avremmo ancora la schiavitù, il delitto d’onore e il rogo per le streghe!”