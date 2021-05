Abbracci, applausi e urla dopo la lettura della sentenza della Corte d’Assise che ha condannato a 22 anni Fabio Riva, a 20 Nicola e a 3 anni e mezzo l’ex governatore Nicola Vendola. I rappresentanti del movimento “Giustizia per Taranto“, insieme a quelli del movimento Tamburi Combattenti e delle associazioni che aderiscono al Comitato per la Salute e per l’Ambiente (Peacelink, Comitato Quartiere Tamburi, Donne e Futuro per Taranto Libera, Genitori Tarantini, LiberiAmo Taranto e Lovely Taranto) si erano riuniti davanti all’ingresso della Scuola sottufficiali della Marina militare, in attesa della sentenza del processo. Presente anche il consigliere comunale Vincenzo Fornaro, ex allevatore che subì l’abbattimento di circa 600 ovini contaminati dalla diossina