Jessica Springsteen potrebbe rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo. La 29enne figlia del Boss, Bruce Springsteen e della moglie musicista Patti Scialfa, è infatti da tempo esperta campionessa dell’equitazione e nella fattispecie nel salto ad ostacoli. Poche ore fa ha dato spettacolo all’88esima edizione del concorso ippico romano, Piazza di Siena, arrivando terza nel Rolex Gp Roma dietro alla connazionale Laura Kraut e al tedesco David Will.

Di lei così si è ricominciato a parlare per le prossime Olimpiadi di Tokyo con una partecipazione agognata e inseguita da tempo nella squadra degli Stati Uniti, fin da quando da bambina negli anni novanta papà Bruce la spingeva a cavalcare gli stalloni della loto fattoria di Colts Neck, nel New Jersey. “Nella fattoria avevamo mucche, maiali, capre, galline e struzzi, ma il colpo di fulmine è scattato con i cavalli, che sono la grande passione di mamma – spiegò la ragazza in un’intervista – Ogni giorno, dopo la scuola, cavalcavo”. Una passione da fantina che le ha permesso di trovare anche un fidanzato, fantino pure lui, tra le lande leccesi, ovvero Lorenzo De Luca, il 34enne con cui ha trascorso l’ultimo lockdown.