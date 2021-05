Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.820 nuovi positivi al Covid, in calo rispetto ai 2.949 di ieri. In totale sono stati effettuati 86.977 tamponi molecolari e antigenici, mentre domenica erano stati 164.495. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri (+0.3%). Le vittime registrate invece sono 82 (ieri erano state 44).

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.033, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 27). Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore.

Analizzando la situazione Regione per Regione, si nota come in Liguria il tasso di positività torni a crescere attestandosi all’1,44%. Sono 41 i nuovi casi Covid-positivi a fronte di un totale di 2.976 test . E aumentano lievemente gli ospedalizzati: 159, 7 in più rispetto a ieri, di cui 30 in terapia intensiva. In Lombardia invece il tasso di positività è stabile all’1,5% (ieri era 1,6%): con 8.661 tamponi effettuati, sono 132 i nuovi casi. I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.611 morti in regione dall’inizio della pandemia. La Campania invece vede salire ancora l’indice di positività con un basso numero di test: nelle ultime 24 ore sono 284 i casi positivi su 4.774 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 5,94% rispetto al 3,92% precedente. Si registrano 15 decessi.

Forte calo dei contagi in Sardegna: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 16 nuovi casi (56.659 in totale) a fronte di 2.900 tamponi (1.305.138 in totale) per un tasso di positività dello 0,5%. Situazione simile in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.477 test sono state riscontrate 8 positività al Covid 19, pari allo 0,54%. Inoltre oggi la Regione non ha registrato decessi.