Una nave cargo brucia nell’oceano indiano, al largo dello Sri Lanka dal 20 maggio. Le immagini, registrate il 30 maggio, mostrano le forze armate del Paese che continuano a combattere un incendio a bordo del vettore registrato a Singapore. Si tratta di uno dei peggiori disastri ecologici marini dell’isola: sono state infatti recuperate tonnellate di microgranuli di plastica scavando lungo l’arenile.

Secondo le autorità locali per la protezione marina, tale forma di inquinamento potrebbe causare danni cui l’isola dovrà far fronte per anni. La minaccia alle spiagge meta turistica e per l’industria ittica è già evidente. E intanto la pesca è stata interdetta lungo gli 80 km di costa più vicini alla nave in fiamme.