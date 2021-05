“Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…”. Parole di Giulia Stabile, la 18enne ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi che, insieme al grande successo e al momento splendido che sta vivendo, si trova ad avere a che fare molte offese ‘social’. “Meno cattiveria e più lavoro– scrive ancora la ballerina – non perdete tempo ad insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando i suoi sogni dopo essersi fatta il “mazzo” e che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più”. Brava, Giulia: non lascia correre (ed è giusto non farlo perché gli insulti social possono essere fonte di grande sofferenza) ma spiega con educazione che è inutile continuare, dimostrando di saper tirare fuori empatia persino verso chi la offende.