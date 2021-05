“Ho mandato nei giorni scorsi una nota stampa per esprimere solidarietà all’ex sindaco Uggetti, uno dei tanti in Italia ingiustamente detenuti. Più che chiedere scusa cosa devo fare? Darmi fuoco in piazza? Ora lo aspetto ai gazebo della Lega e del Partito Radicale per chiedere un referendum sulla giustizia”. Queste le parole di Matteo Salvini sul caso di Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi condannato in primo grado e detenuto per dieci giorni a San Vittore prima del ribaltamento della sentenza di appello che lo ha definitivamente assolto.