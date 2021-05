Se ti dà un consiglio sulla televisione Maurizio Costanzo è bene seguirlo. E questo ci auguriamo faccia Tommaso Zorzi, giovane dalle molte potenzialità che sembra rischiare di ‘bruciarsi’. Una pagella? No, dati. Se da un lato diverse fonti avevano riportato l’ipotesi di un nuovo programma condotto dall’influencer destinato al prime time di Italia1, che secondo TvBlog non si farà, dall’altro la sua striscia quotidiana, Il punto Z, sempre sulla seconda rete Mediaset, è stata chiusa con ascolti intorno al 2%. Ospite di Costanzo a R101, Zorzi ha dichiarato di “voler fare tv”: “Sto facendo la mia sacra gavetta che in Televisione ancora di più è sacra. La carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì”, ha detto il noto influencer. Ecco che il conduttore e giornalista ha detto tutto in poche parole: “Tommaso, questo il mio consiglio: bisogna imparare a vivere a prescindere dalla televisione…“. A buon intenditor…