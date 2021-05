“Mi sono operato a un tumore alla mandibola, sono ricoverato al Policlinico Gemelli, sto bene, sono molto fragile, ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle di affetto e di attenzione. Mi sento anche un po’ in colpa perché c’è dell’imperdonabile narcisismo nell’aver reso nota, su un altro social (Facebook, ndr), questa mia esperienza… Un bacio a tutte e a tutti, vi voglio bene, ciao”. Così Fulvio Abbate, scrittore e critico d’arte che ha partecipato all’edizione del Grande Fratello 2020, ha raccontato ai suoi follower su Instagram di essersi operato a un cancro alla mandibola. Un tumore che, come ha detto lo scrittore, “è tornato” a due anni di distanza dalle prime cure. E Abbate ha postato anche una foto del suo ritorno a casa, una valigia: “Si fa ritorno a casa”, si legge. Tanti gli auguri di veloce guarigione, tra tutti quello di Guenda Goria che ha fatto un video per dimostrare affetto e vicinanza a Fulvio Abbate.

