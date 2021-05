William Shakespeare. Una vita da omonimo del grande scrittore e drammaturgo. Uno dei più grandi di ogni tempo, su questo non ci sono dubbi. Shakespeare, non il drammaturgo ma un anziano signore inglese che era finito su tutti i giornali lo scorso dicembre per essere stato tra i primi a vaccinarsi contro il covid, è morto pochi giorni fa, a 81 anni. Non di covid. Era un ex operaio della Rolls-Royce, di provata fede laburista. Ora, a quanto si vede in un video della tv argentina, la conduttrice del tg ha fatto una delle gaffe più gigantesche di sempre: “E ora una notizia che ci lascia letteralmente senza parole per la grandezza dell’uomo in questione, stiamo parlando di William Shakespeare e della sua morte. Vi diremo le cause. Quello che è certo è che si tratta di uno degli scrittori più importanti di sempre, un maestro per me”. Insomma, la conduttrice ha fatto una confusione “epica” anche perché subito dopo aggiunge che si trattava del primo uomo vaccinato in Gran Bretagna. Il Bardo? Ecco, no. Lui è morto nel 1616. Che quello argentino non sia un tg ma un programma “comico”?

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021