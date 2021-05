Ha dovuto fare i conti, solo qualche mese fa, con la morte del giovane fratello, figlio dello stesso padre ma di madre diversa. Dayane Mello, che al tempo si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip, affrontò il dolore per la perdita di Luca, 26 anni, con i coinquilini. Ora un altro lutto e un nuovo grande dolore per lei: è morta sua madre, Ivone Dos Santos, dopo una lotta contro il cancro. “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’una dell’altra, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori – ha scritto Dayane in una Instagram story – Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono“.