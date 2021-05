Serviva la Reunion di Friends per far emergere, finalmente, la verità: tra Jennifer Aniston e David Schwimmer c’è stato del tenero. Per davvero. A 27 anni dall’esordio della serie cult degli anni 90 i due hanno lo hanno ammesso: “Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati”, ha detto lui. Fatto passare un primo momento di imbarazzo, anche l’ex moglie di Brad Pitt ha confessato: “Ricordo di aver detto a David che il nostro primo vero bacio non doveva essere sul set. E posso dire che probabilmente c’è stato in un bar. Il nostro amore lo abbiamo incanalato in Ross e Rachel”.

“Ad un certo punto, entrambi siamo stati cotti l’uno dell’altra. Ma è stata una cosa di passaggio. Uno di noi ha sempre avuto una relazione, e non abbiamo mai oltrepassato quel confine. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per gli affetti dell’altro”, ha continuato il celebre interprete di Ross. “Quando avevamo delle pause dalle prove, c’erano momenti in cui ci coccolavamo sul divano. Ci mettevamo a cucchiaio e ci addormentavamo sul divano”, hanno infine ricordato. Dunque niente di più? Ormai sarebbe anche caduto in prescrizione. E i fan sui social sognano: “Non avendolo potuto fare a suo tempo, mettetevi insieme ora“.