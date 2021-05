La colluttazione, il cane che morde un carabiniere, poi i due spari. Le forze dell’ordine sono intervenute ieri sera, alle Colonne di San Lorenzo, a Milano, per risolvere una rapina ai danni di un ragazzo tedesco di 23 anni, a cui era stata sottratta una collanina. Collanina che è stata trovata addosso a un ragazzo marocchino di 21 anni, proprietario del pitbull. Uno dei carabinieri è stato aggredito dal cane, per diversi secondi ha tentato di divincolarsi dalla presa dell’animale, ma alla fine ha aperto il fuoco, colpendolo. Un proiettile di rimbalzo ha ferito di striscio un ragazzo, trasportato in codice verde in ospedale. Una donna è stata trasportata al Policlinico in codice giallo per piccole lesioni agli arti (la causa è ancora in fase di accertamento), mentre il militare è tuttora ricoverato con numerose ferite al braccio destro e alle gambe.