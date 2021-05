E’ stato salvato dall’arrivo fortuito della Nazionale italiana di canoa un ventiquattrenne mantovano che martedì aveva tentato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte nelle acque del fiume Mincio. Intorno alle 9,30 del mattino gli azzurri – che in questi giorni sono in raduno a Mantova per preparare gli Europei in programma Poznan dal 3 al 6 giugno – si stavano allenando quando hanno visto un uomo lanciarsi dal ponte che attraversa la zona dei laghi. Pensando inizialmente a una goliardata, i cinque atleti si sono avvicinati. Solo in secondo momento hanno capito la gravità della situazione: l’uomo una volta riemerso era visibilmente scioccato e galleggiava con difficoltà.

Tempestivo l’intervento di Luca Beccaro che ha fatto salire il ragazzo sulla prua della propria canoa, mentre gli altri cercavano di tranquillizzarlo. Dal Centro federale di Sparafucile è immediatamente arrivato il motoscafo guidato dal dt Oreste Perri che ha tratto in salvo l’uomo, riportandolo a riva dove ad attenderlo c’erano un’ambulanza e i carabinieri che erano stati chiamati.

“E’ stata una fortunata coincidenza che ci trovassimo lì in quel momento. A causa del vento, infatti, ci siamo diretti verso la città per essere più riparati”, ha spiegato Luca Beccaro che, insieme a Samuele Burgo, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo nel K2 1000 metri. Con loro c’erano anche Alessandro Gnecchi, Andrea Di Liberto, Giacomo Cinti e Mathilde Rosa. “E’ stato anche un caso che avessimo cominciato l’allenamento un pò più tardi del solito. Era spaventato e ho cercato di farlo sedere sulla mia canoa, abbiamo anche rischiato di cadere ma, per fortuna, è andata bene”.

Il suicidio si può prevenire. In caso di bisogno di aiuto per sé o per gli altri, per esporre in modo anonimo e confidenziale i propri disagi, esistono numeri di telefono da chiamare per parlare e confrontarsi con personale specializzato. Uno è il 112, numero unico nazionale per le emergenze, l’altro è lo 02 2327 2327 al quale rispondono i centri di Telefono Amico. C’è anche un numero whatsapp: 3450361628. Per ulteriori informazioni: www.telefonoamico.it